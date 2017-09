IJsbaan Silverdome Zoetermeer moet weer open van de rechter

Foto: archief

ZOETERMEER - De 250 meter ijsbaan van Silverdome moet in oktober weer open. Dat heeft de rechter bepaald. De gemeente Zoetermeer spande een kort geding aan, nadat Silverdome de baan in juni gesloten had. Volgens de exploitant is de ijsbaan zo lek als een mandje en komen er amper bezoekers.

Geschreven door Anniek Enthoven





Silverdome heeft naast de ijsbaan ook een curling- en ijshockeybaan en een evenementenhal. Die onderdelen zijn wel winstgevend. De rechter vindt dat Silverdome de geringe inkomsten uit de ijsbaan moet compenseren met de inkomsten uit de andere onderdelen.



IJsbaan is lek



Tijdens de zitting vorige week



'De gemeente heeft destijds al een grote bijdrage geleverd aan de bouw van de hal. Het was ook al langer duidelijk dat er op enig moment onderhoud zou moeten plaatsvinden en Silverdome had hier geld voor moeten reserveren,' zo oordeelt de rechter.



