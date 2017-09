Onze zandmotor gaat internationaal: 'broertje' gaat Britse kust beschermen

DEN HAAG - De zandmotor voor de kust tussen Kijkduin en Monster krijgt een Engels broertje. Royal HaskoningDHV gaat in graafschap Norfolk een zandmotor aanleggen die een kuststrook van vijf kilometer moet gaan beschermen tegen kusterosie.

Door zware stormen in 2007 en 2013 is een groot deel van het zand voor de kust van Anglia weggespoeld. Daardoor zakten in 2013 zelfs huizen die gebouwd waren op een clif de zee in. Om verdere erosie te voorkomen wordt er voor de kust van Norfolk een zandmotor aangelegd naar Nederlands voorbeeld.Het werkt precies zoals voor onze kust . Er wordt een grote hoeveelheid zand op een locatie voor de kust opgespoten van waaruit het zand door middel van stroming en golven over een groter deel van de kust wordt verspreid.De 1,5 miljoen kuub zand die, in de zomer van 2018 zal worden opgespoten, moet gedurende vijftien tot twintig jaar het zand langs de kust van Norfolk gaan verspreiden .