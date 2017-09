Groeiende zorgen over protest Ajax-supporters

DEN HAAG - Er zijn groeiende zorgen over het protest van Ajax-supporters zondag naast het Malieveld in Den Haag. Een deel van de aanhang van ADO zit niet te wachten op de komst van de Ajacieden. Van burgemeester Pauline Krikke mag het protest doorgaan: 'Demonstreren is in Nederland een grondrecht en daar ga ik ook hier niet aan tornen', zei ze donderdag tegen Omroep West.

Jacco van Leeuwen, voorzitter van supportersvereniging Haagse bluf met naar eigen zeggen zo'n vijfduizend leden, snapt niet dat de burgemeester het protest toestaat: 'Hoe kan je ze niet toelaten bij de wedstrijd en drie kilometer vederop laten demonstreren?'De Ajax-supporters wilden eerst actie voeren bij het stadhuis, maar de burgemeester verwees ze naar de Koekamp , naast het Malieveld. De keuze voor die plek vindt Van Leeuwen ook onbegrijpelijk omdat op het Malieveld de kermis staat. 'Een plek die alleen maar bezocht met gezinnen'.Daarbij is de kermis bij uitstek een plek vol met 'projectielen', als het uit de hand loopt. Van Leeuwen benadrukt wel dat hij hoopt dat alles ordelijk en rustig zal verlopen.Ook het Haagse raadslid Richard de Mos is tegen: 'Dit is uitlokken van rellen', volgens De Mos. Zijn partij heeft raadsvragen gesteld. Hij ziet het liefst dat de demonstratie niet doorgaat. 'Er zit nog een hoop oud-zeer in Den Haag met het bestormen van het supportershome in het Zuiderpark in 2006, dit is vragen om problemen.Hij krijgt bijval van een andere groep supporters, zij publiceerden op de website ADO-fans.nl een open brief aan de burgemeester. Daarin roepen ze op om het protest af te blazen. Het is niet bekend hoeveel supporters er achter deze brief zitten.Burgemeester Pauline Krikke laat donderdag weten dat ze de zorgen begrijpt. 'Dit besluit was wikken en wegen', zegt ze. Na een extra bijeenkomst met de politie en het Openbaar Ministerie heeft ze besloten om de demonstratie toch te laten doorgaan. 'Iedereen mag demonstreren voor de zaken die hij of zij belangrijk vindt.'De Mos snapt dat, maar hij vindt dat de burgemeester in dit geval moet kiezen voor de veiligheid: 'Het is kiezen tussen twee kwaden', volgens het raadslid. Ik hoop echt dat het goed gaat, maar het zou veel verstandiger zijn om het te verbieden.' De Ajax-supporters demonstreren zondag vanaf 14.30 uur. Zij moeten op de Koekamp blijven. Als zij zich daar niet aan houden dan 'zijn ze van ons en zullen we ze ook aanhouden', aldus de burgemeester.