Waar en hoe laat zwaai je tijdens Prinsjesdag naar Máxima en Willem-Alexander?

Koningin Máxima in Glazen Koets | Foto: ANP

DEN HAAG - Voor veel mensen is het één van de hoogtepunten van het jaar: Prinsjesdag. Het is de kans om onze koning en koningin van heel dichtbij te zien. Bij Omroep West kan je dinsdag 19 september de hele dag alles over Prinsjesdag volgen. Vanaf 6.00 uur zijn onze verslaggevers op pad en houden ze je via ons liveblog en op Radio West op de hoogte van de afsluitngen, de mooiste hoedjes en de politieke ontwikkelingen. Andere prangende vragen hebben we voor je uitgezocht en hieronder voor je op een rijtje gezet.

» Hoe laat kan je naar Willem-Alexander en Máxima zwaaien?



Programma Prinsjesdag 2017:

12.45 - Glazen Koets rijdt van de Koninklijke stallen naar Paleis Noordeinde

13.00 - Vertrek rijtour koninklijke stoet van Paleis Noordeinde naar het Binnenhof

13.15 - Troonrede Ridderzaal

13.50 - Glazen Koets vertrekt vanaf het Binnenhof richting Paleis Noordeinde

14.00 - Balkonscène Paleis Noordeinde



» Wat is de route van de Glazen (en niet de Gouden) Koets?



De route van de Glazen Koets:

Noordeinde

Heulstraat

Kneuterdijk

Lange Voorhout

Tournooiveld

Korte Vijverberg

Binnenhof

Prinsjesdag 2017: Welke wegen zijn afgesloten en waar mag je niet parkeren?

