Ontsnapte Hagenaar aangehouden in Drunen

Foto: Pieter Kuipers, Omroep West

DEN HAAG - De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag een eerder uit de gevangenis ontsnapte 20-jarige Hagenaar opgepakt na een poging tot inbraak in Drunen (Noord-Brabant).

Hij probeerde samen met een 30-jarige plaatsgenoot in te breken in een woning in het centrum van Drunen. De bewoonster hoorde de twee echter en deed het licht aan. Daarop gingen de inbrekers er vandoor in een auto.



Toen gealarmeerde politieagenten de auto later zagen rijden sprong de 20-jarige passagier eruit en rende weg. Hij is door een achtervolgende agent aangehouden. De bestuurder werd later aanhouden. Beiden zijn bekenden van de politie, omdat ze al vaker inbraken hebben gepleegd.