Thiemo de Bakker opent Daviscupduel in Den Haag

Foto: Twitter (@TheHagueOpen)

DEN HAAG - Thiemo de Bakker opent vrijdag namens Nederland het Daviscupduel met Tsjechië. Op Sportcampus Zuiderpark in Den Haag komt de tennisser uit 's Gravenzande in de eerste partij in actie Jiri Vesely.





Zaterdag wordt de dubbelpartij gespeeld tussen Matwé Middelkoop/Tallon Griekspoor (Nieuw-Vennep) en Roman Jebavy/Adam Pavlasek. De ontmoeting eindigt zondag met de enkelspelpartijen tussen Haase en Vesely, gevolgd door de partij tussen De Bakker en Rosol.



Bij winst promoveert Oranje naar de wereldgroep.





