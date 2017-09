Schietpartij in Jan Romeinstraat Den Haag

Foto: Regio 15

DEN HAAG - In een woning aan de Jan Romeinstraat in Den Haag is na een schietpartij de 57-jarige bewoner aangehouden.

In de woning is een vuurwapen gevonden. Ook was er een hennepkwekerij van 100 planten. De politie had donderdagochtend vroeg een melding binnengekregen over een kappotte ruit. Na de vernieling van de ruit renden volgens getuigen drie mannen weg. Ze zijn nog spoorloos. Tijdens onderzoek bleek dat er geschoten is. Wie de schoten heeft gelost is nog niet duidelijk. Het wapen en de hennep zijn inbeslaggenomen.