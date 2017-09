Training voor mensen in een scootmobiel: kunnen zij wel veilig rijden?

Foto: Archief

DEN HAAG - De fractie van 50PLUS Zuid-Holland gaat actie voeren om het aantal verkeersdoden bij scootmobielongelukken terug te dringen. Volgende week vrijdag gaan de leden van de fractie een vaardigheidstraining doen op het plein voor het Provinciehuis.

50PLUS wil dat er een gratis vaardigheidstraining voor scootmobielgebruikers wordt ingevoerd, waardoor de veiligheid in het verkeer moet nemen. Volgens de partij zijn de ouderen zonder deze training een gevaar op de weg. Het gaat niet alleen om de veiligheid van de scootmobielgebruiker zelf, maar ook om de veiligheid van andere weggebruikers.



Statenlid Willem Bakx van de fractie 50PLUS heeft al eerder vragen gesteld aan provinciebestuur over het stijgend aantal verkeersdoden bij scootmobielgebruikers. Toen bleek dat de verkeersveiligheid rond het scootmobielgebruik en het aantal doden en gewonden ook voor het provinciebestuur een zorg is.





Politica maakt zelf een ritje



Bij de actie is 50PLUS Tweede Kamerlid Corrie van Brenk aanwezig. Ook zij zal een ritje gaan maken tijdens de demonstratie. Voor de actie van 50PLUS wordt een parcours gemaakt op het plein voor het Provinciehuis Zuid Holland. 50PLUS organiseert deze middag samen met Scootmobielvereniging Bollenstreek.