Tennisles van Robin Haase en Thiemo de Bakker: 'Leuk, maar wel superspannend'

DEN HAAG - Nog geen dag een tennisracket in je hand hebben en dan al tegen Robin Haase en Thiemo de Bakker spelen. Haagse basisschoolkinderen hebben het voor elkaar gekregen. Ze kregen donderdag tijdens een clinic les van de twee grootheden uit de Nederlandse tenniswereld.

Plaats van handeling was Tennisvereniging Breekpunt. De kinderen begonnen driftig met het slaan van ballen en al snel werd duidelijk dat ze het best aardig kunnen. 'Ja, ze missen heel weinig ballen', analyseert De Bakker.'Er zitten er een aantal bij die al één of twee keer getennist hebben. Ze hebben een goede greep en slaan de bal best aardig', vult Haase aan. 'Vaak zie je dat kinderen heel hard willen slaan, maar dat is hier niet zo.'Tevreden gezichten bij de twee tennissers dus, die al wat talentjes gespot hebben. Maar hoe zit het met de kinderen. Wat vinden zij ervan? 'Het is echt heel leuk. Vooral omdat er beroemde tennissers zijn', geeft een meisje aan. 'En het is gelukkig mooi weer, maar wel superspannend.'Maar of de kinderen zelf weten van welke tennisgrootheden ze les krijgen? 'Robin Hazes!', schreeuwt een jongetje. 'Thiemo Bakker!' zegt een ander. Namen, het blijft altijd lastig.Komend weekend staan er voor Haase en De Bakker belangrijke wedstrijden op het programma. De twee komen namens Nederland tegen Tsjechië in actie in de Davis Cup . De Bakker opent vrijdag tegen Jiri Vesely. Op dezelfde dag komt Haase in zijn eigen stad in actie tegen Lukas Rosol.