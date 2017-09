Prinsjesdag 2017: Welke wegen zijn afgesloten en waar mag je niet parkeren?

Balkonscène Prinsjesdag | Foto: ANP

DEN HAAG - Vanwege alle festiviteiten en rijtoer met de Glazen Koets is er ook dit jaar tijdens de Prinsjesdag weer een flink aantal wegen afgesloten. Alles over de afsluitingen en waar je (niet) mag parkerken hebben we voor je uitgezocht.

Bij Omroep West kun je 19 september de hele dag alles over Prinsjesdag volgen. Vanaf 6.00 uur zijn onze verslaggevers op pad en houden ze je via ons liveblog en op Radio West op de hoogte van de afsluitingen, de mooiste hoedjes en de politieke ontwikkelingen



Op maandag wordt vanaf 12.00 uur het Lange Voorhout tussen het Tournooiveld en de Vos in Tuinstraat afgesloten.

Op Prinsjesdag zullen de eerste paar straten om 06.00 uur dicht gaan tot 15.00 uur.

Het betreft de volgende straten:

Lange Houtstraat

Plein

Korte Vijverberg

Casuariestraat

Lange Poten

Heulstraat en het winkelgebied Noordeinde zijn beperkt toegankelijk

Van 10.00 uur tot uiterlijk 15.00 uur zijn ook de volgende straten afgesloten:

Prinsessewal

Prinsestraat

Kerkplein

Torenstraat

Jan Hendrikstraat

Laan

Grote Markt

Lutherse Burgwal

Paviljoensgracht

Stille Veerkade

Amsterdamse Veerkade

Spui

Lange Poten

Kalvermarkt

Fluwelen Burgwal

Herengracht

Prinsessegracht/Koningskade

Kanonstraat

Smidsplein

Smidswater

Maliestraat

Denneweg

Mauritskade

Scheveningseveer

Hogewal

Schouwburgstraat

Bleijenburg

Hoge Nieuwstraat

Parkeren op Prinsjesdag



Op veel plekken in het centrum kan je op Prinsjesdag je auto niet parkeren. Parkeervergunningen voor deze parkeerplaatsen zijn tijdelijk geldig op andere plaatsen. Bewoners van het Haagse centrum ontvangen



Parkeergarages zijn beperkt open:



parkeergarage Plein gesloten tussen 6.00 en 15.00 uur

parkeergarage Heulstraat gesloten tussen 10.00 en 15.00 uur

parkeergarage Tournooiveld (Museumkwartier) gesloten tussen 6.00 en 16.00 uur







