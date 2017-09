Prinsjesdag: Weetjes over de Glazen Koets en de rijtoer

DEN HAAG - Wist je dat als de koning in de Glazen Koets zit deze door acht paarden wordt getrokken en anders 'slechts' door zes paarden. Tijdens Prinsjesdag kijk je natuurlijk niet alleen naar koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Voor de Glazen Koets rijdt een hele stoet. En over de koets en de overige deelneemers is heel wat te vertellen.

Koninklijke Militaire Kapel 'Johan Willem Friso'

Ere-compagnie Garderegiment Grenadiers en Jagers met vaandel en vaandelwacht

Bereden Ere-Escorte Koninklijke Marechaussee met standaard en standaardwacht

Bereden Ere-Escorte Cavalerie met standaard en standaardwacht

Rijknecht-majoor van het Koninklijk Staldepartement met twee rijknechten

Galacoupé met Kamerheer en Ceremoniemeester van Z.M. de Koning

Galaberline met Grootmeester en Grootmeesteres van Z.M. de Koning

Bereden Ere-Escorte van de Nationale Politie met standaard

Galaglasberline met prins Constantijn en prinses Laurentien

Bereden Ere-Escorte van de Nationale Politie

Glazen Koets met koning Willem-Alexander en koningin Máxima

Bereden Ere-Escorte Cavalerie

De Glazen Koets is de trots van de Koninklijke Stallen. Het is het oudste rijtuig in de collectie, in 1826 gemaakt voor koning Willem I en vanaf 1840 in gebruik op Prinsjesdag. De koets is opvallend groot en heeft een donkerblauwe kast, die is afgezet met een vergulde lijst van laurier- en eikenbladeren. De kwetsbare ornamentenrand onder de ramen wordt beschermd door glas, vandaar de naam.Het gebruik van de Glazen Koets is omgeven met protocollaire regels. Alleen een koning(in) of koninklijke prins mag in een koets met rondom glas zitten. Als de koning er zelf in plaatsneemt, worden acht paarden ingespannen, in alle andere gevallen 'maar' zes. Nodig is dat niet; bij oefenritten volstaan twee paarden. Naast de koets lopen vier lakeien, die het portier openen en sluiten en een trapje uitklappen.