Den Haag dit weekeinde overspoeld met honderden studenten

TAM tijdens de Davis Cup in en tegen Zweden | Foto: Thomas Bloemberg

Hoe dat komt? 'Omdat we met veel afreizen. Iedereen trekt elkaar mee. Het is extra leuk omdat ook alle andere studententennisverenigen van Nederland erbij zijn. We komen allemaal voor het Nederlands team. De sfeer is daarom ook erg goed', zegt hij.Ook Daniel Colenbrander is met zijn GSTC aanwezig, De Groninger Studenten Tennisclub is al sinds 1992 bij de wedstrijden van het Nederlands Davis Cup-team aanwezig. Hij heeft ook weer erg veel zin in. 'We slapen in een sporthal, maar we slapen verdacht weinig', grapt hij. Zijn vereniging is ook beroemd om 'De Ballenjas'. Een relikwie dat altijd meereist als Oranje tennist voor de Davis Cup.Colenbrander en Bloemberg zijn dus allebei lid van verschillende tennisclubs in Groningen. Levert dat geen rivaliteit op? Bloemberg: 'Rivaliteit met een knipoog, dat zeker ja. Maar nu is iedereen voor Nederland. Dat is heel mooi.'Maar zeker niet alleen Groningse studenten reizen af naar Den Haag. 'In totaal komen er ongeveer 400 studenten', weet Bloemberg. 'Overdag kijken we dan tennis, 's avonds zijn er feestjes georganiseerd', zegt Bloemberg. Die feesten zijn nu in Delft en Den Haag. Op vrijdag in Delft in sociëteit Tyche van de Delftse Studenten Bond (DSB), op zaterdag maken de studenten Club Seven in Den Haag onveilig.Om te zeggen dat die feestjes belangrijker zijn dan het tennis, gaat Bloemberg te ver. 'De feestjes zijn om het tennis heen gepland. Niet andersom.' En hij heeft zeker vertrouwen dat het dit weekend goed afloopt voor Oranje: 'Ik denk dat we een goede kans maken. Tsjechië heeft twee afzeggingen gehad. Het moet kunnen lukken.'