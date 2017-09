Oefenen voor Prinsjesdag: dit weekend 'generale repetitie' in Den Haag

Foto: Jasper van der Burg

DEN HAAG - Het is nog geen dinsdag, maar de voorbereidingen voor Prinsjesdag zijn al in volle gang. Vanaf zaterdag wordt er flink geoefend om de dag soepel te laten verlopen. De komende drie dagen staan in het teken van deze 'generale repetities'.





Zondag vindt de generale repetitie plaats van de koninklijke stoet van Paleis Noordeinde naar de Ridderzaal. Dit jaar wordt de Glazen Koets weer gebruikt, omdat de Gouden Koets nog steeds gerestaureerd wordt.



Lawaai maken



Maandagochtend kunnen de paarden op het strand van Scheveningen aan lawaai wennen: rookbommen, kanonschoten en gillende mensen. Het publiek langs de kant wordt opgeroepen om zoveel mogelijk herrie te maken. Deze training moet voorkomen dat de paarden tijdens Prinsjesdag onrustig worden en op hol slaan.



