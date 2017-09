Hellen wil man bedanken voor steun en stuurt zijn droomwens in

Cesar Zuiderwijk

DEN HAAG - Hellen Ypinga heeft samen met haar man Rene een zware tijd achter de rug. Nu wil ze hem op een speciale manier in het zonnetje zetten. Om hem te bedanken en omdat hij nauwelijks meer tijd heeft voor zicht.

Geschreven door Redactie SuperDebby

Alles kwam op haar man neer toen Hellen arbeidsongeschikt raakte als gevolg van grote gezondheidsproblemen. Daar bleef het niet bij. Het leidde ook tot grote financiele zorgen. Het ergste is gelukkkig voorbij, langzaam klimmen ze uit hun dal en nu wil Hellen graag haar man op een speciale manier verrassen.



Ze schreef SuperDebby een e-mail' met een bijzonder verzoek, want haar man is de enige die keihard werkt om het hoofd boven water te houden. 'Helaas door het harde werken vergeet hij zichzelf en doet hij veel voor mij', schrijft Hellen. 'Daarom wil ik graag iets speciaals voor hem terug doen en dat is een droom voor hem uit laten komen.'



Haar man zou dolblij zijn met een drumles Cesar Zuiderwijk. SuperDebby duikt in de wens. Luister je ook naar SuperDebby tussen 12 en 14.00 uur?