Koningin Maxima opent Asian Library in Leiden

LEIDEN - Hoog bezoek vandaag voor de Asian Library van de Universiteit Leiden. Als beschermvrouwe van het Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde opende Koningin Maxima de nieuwe opbouw op de Universiteitsbibliotheek aan de Witte Singel.

De officiële openingsceremonie vond plaatst in de Leidse Pieterskerk. Eerder vanochtend had zij al een rondleiding gekregen in de nieuwbouw van de Asian Library. De openingshandeling bestond uit de presentatie en overhandiging van het boek Voyage of Discovery aan koningin Maxima.De Asian Library van de Universiteit Leiden is met ruim 30 kilometer uniek onderzoeksmateriaal een schatkamer voor nationale en internationale onderzoekers en studenten van Aziatische talen en culturen. Het omvat belangrijke collecties over Zuid- en Zuidoost Azië, China, Japan en Korea. Die over Indonesië is zelfs de grootste van de wereld