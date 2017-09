Dinsdag 19 september in Team West

Foto: Omroep West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 19 september ziet u de volgende zaken:

Geschreven door Team West

- Beeld van een man die contactloos afrekent met een gestolen pinpas.

- Na een woningoverval aan de Wijhestraat in Den Haag nemen de overvallers geld op met de pinpas van het slachtoffer.

- In Zoetermeer is een 92-jarige mevrouw het slachtoffer van shoulderen geworden: haar pincode is afgekeken en nadat ook haar pas was gestolen, is er geld van haar rekening gehaald.

- Tot slot is de politie op zoek naar getuigen van de overval op de sigarettenbalie van supermarkt Hoogvliet in Rijswijk en naar getuigen van twee woningovervallen in Zoetermeer.



Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.