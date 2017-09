Gemeente Voorschoten geeft 75 miljoen euro te veel uit

VOORSCHOTEN - De gemeente Voorschoten heeft de afgelopen jaren 75 miljoen euro meer uitgegeven dan dat er structurele inkomsten waren. Dit concludeert de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg.

De rekenkamercommissie heeft op verzoek van de gemeenteraad Voorschoten een onderzoek gedaan naar de verslechtering van de financien van de gemeente in de afgelopen 15 jaar. Donderdag is het rapport met daarin de resultaten aangeboden aan de gemeente. Uit dit rapport blijkt dat er sprake was van onvoldoende inzicht en overzicht van de financiele situatie van de gemeente Voorschoten.Voor een belangrijk deel is dit geld gebruikt voor de verbetering van de openbare ruimte en voorzieningen. Een kleiner deel van het geld is gebruikt om het terugkerende jaarlijkse tekort te dekken. De gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders waren graag bereid om te luisteren naar 'geluiden uit de samenleving'. Hierbij is volgens de rekenkamercommissie onvoldoende rekening gehouden met de kosten van deze wensen.De rekenkamercommissie adviseert de raad en het college van Voorschoten om te kijken naar de financiele gevolgen van raadsvoorstellen op lange termijn. Ook zullen de gemeente en de raad volgens de rekenkamercommissie elkaar meer moeten aanspreken op de verantwoordelijkheid voor een gezond financieel beleid. Het onderzoek wordt 21 september toegelicht door de rekenkamercommissie.