OM eist 7 jaar cel en tbs tegen Rijswijker die eigen vrouw doodstak

Steekpartij op de Quacklaan | Foto Marofer

RIJSWIJK - Het Openbaar Ministerie eist zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen Abdelmajid I. (45) die in juli vorig jaar zijn vrouw doodstak in hun huis aan de Professor Quacklaan in Rijswijk. Dat gebeurde op klaarlichte dag, in het bijzijn van hun drie jonge kinderen.





De Rijswijker zou in juni vorig jaar meerdere keren bij de huisarts zijn geweest en hij meldde zich bij de spoedpoli van Parnassia. Drie dagen voor de dodelijke steekpartij kwamen hulpverleners bij hem langs voor een intakegesprek. Hij werd niet opgenomen.



Schadevergoeding voor kinderen



De advocaat die de drie kinderen vertegenwoordigt, wil dat zij ieder een schadevergoeding van 15.000 euro krijgen. Volgens een psycholoog zijn de kinderen getraumatiseerd. De drie jongens zijn nu bij familie in Rusland.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.









