'Verschrikkelijke' avondspits: veel files door slecht weer

Foto: ANP

REGIO - Nederland beleeft donderdag de op-een-na drukste avondspits van het jaar, laat de ANWB weten. Alleen op Hemelvaartsdag was het nog net iets drukker. Landelijk staat er ongeveer 850 kilometer file. In onze regio staat de teller rond 18.00 uur op dertig files van in totaal ongeveer 140 kilometer.



Het is volgens ANWB-filelezer René Passet 'een verschrikkelijke avondspits'. Vooral op de A4 tussen Rotterdam en Amsterdam is het raak.









