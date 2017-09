Vier arrestaties bij ontmanteling drugslab

Het drugslab wordt ontmanteld | Foto: Francis van der Touw

DEN HAAG - Bij de ontmanteling van een drugslab in een flat aan de Lichtenbergweg in Den Haag zijn donderdag vier mensen opgepakt. Het onderzoek in de woning is nog in volle gang, meldt de politie.





Over de identiteit van de opgepakte mensen kon de politie nog niks zeggen. Daarnaast is niet duidelijk om wat voor drugs het gaat en ook is er nog niks bekend over de grootte van het lab.