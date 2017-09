Burgers vormen erehaag voor Glazen Koets

REGIO - Ruim zestig mensen uit de regio vormen op Prinsjesdag een deel van de erehaag op de route van de Glazen Koets. In totaal bestaat de erehaag uit 200 burgers die uit verschillende gemeenten komen.

Twintig muzikanten van de marchingband van Muziekvereniging 'St. Jeanne d'Arc' uit Noordwijkerhout, 22 mensen die (De) Koning heten uit Kaag en Braassem, en twintig leden van scoutinggroepen Sint Victor en Klimopgroep uit Waddinxveen zijn de gelukkigen. Zij staan komende dinsdag langs de route van de Glazen Koets op de Korte Vijverberg.Lid van de marchingband Erik Duivenvoorde heeft er in ieder geval al veel zin in. 'Ik vind het bijzonder eervol en heel leuk dat er aan ons als vereniging is gedacht. We hebben er als marchingband ook affiniteit mee. Je maakt het niet vaak mee om Prinsjesdag op die manier mee te maken. Het voorstel kwam van de burgemeester en we hebben het voorgelegd aan onze leden en die waren gelijk enthousiast.'