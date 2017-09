Dubbel pech met losgewaaide dakpannen: 'De verf zat er pas net op'

'S-GRAVENZANDE - Het zal je maar gebeuren. Je bent net klaar met klussen in je nieuwe huis en dan vliegen je dakpannen ineens door de straat. Dat overkwam een bewoner van de Marsmanstraat in 's-Gravenzande donderdag.

'We wonen hier pas net. Dan is het een dubbel harde binnenkomer', aldus de gedupeerde. 'De verf zit er net een week op, dus we kunnen opnieuw beginnen. Een tegenvaller.'Een windhoos is over de woonwijk getrokken. Daarbij zijn tientallen huizen beschadigd . 'Je schrikt ervan, maar de bewoners zijn het meest geschrokken. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen', reageert burgemeester Sjaak van der Tak (Westland).Bij de kersverse buurtbewoner is vooral sprake van waterschade. 'De bovenste dakrij is eraf. Het water loopt aan alle kanten naar binnen. We moeten het met handdoeken en teiltjes afdichten.'Van het huis van een straatgenoot zijn zestien dakpannen losgewaaid. 'En ik heb een beetje ruitschade aan de achterkant', vertelt hij. 'De dakpannen waren over het dak heen gevlogen. Niet iedereen heeft geboft...'