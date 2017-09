Overval op snackbar in Sassenheim

SASSENHEIM - Een jongen van rond de 17 jaar heeft donderdagavond geprobeerd snackbar Mercurius aan de Essenlaan in Sassenheim te overvallen. De overvaller is op de vlucht geslagen. Het gaat volgens de politie om een blanke, slanke man.

De verdachte droeg een grijze bivakmuts en was verder geheel in het zwart gekleed. Volgens de politie is er niks buitgemaakt. Een politiehelikopter zoekt mee naar de overvaller.