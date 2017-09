Wethouder Lisse wordt nieuwe burgemeester Waddinxveen

WADDINXVEEN - Evert Jan Nieuwenhuis is donderdagavond voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Waddinxveen. Dat schrijft de gemeente in een persbericht.

Nieuwenhuis is sinds 2014 wethouder in de gemeente Lisse . Hij is lid van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). Zelf is hij erg blij met deze benoeming. 'Het vertrouwen dat de gemeenteraad in mij heeft uitgesproken maakt me blij en dankbaar. Ik heb ontzettend veel zin om aan de slag te gaan en me helemaal in te zetten voor Waddinxveen. Voor ons gezin is het een hele stap. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we ons snel thuis zullen voelen in onze nieuwe woonplaats.'Evert Jan Nieuwenhuis wordt op 6 november beëdigd en geinstalleerd als nieuwe burgemeester.