West Wekker: Rondvliegend glas bij kwekerijen en actiedag voor Sint Maarten

REGIO - Goedemorgen! Het is 'the day after' de windhoos die huis hield in 's-Gravenzande. Met als gevolg dat er niet alleen dakpannen door de lucht vlogen, maar ook ruiten uit het dak zijn geblazen bij kwekerijen. En vandaag staat Omroep West in het teken van de nationale actiedag voor Sint Maarten. Dit is de West Wekker!

Tussen de planten van kweker Aris de Koning ligt allemaal glas op de grond. 'We zijn hier wel even zoet mee', zegt hij. De schade is aanzienlijk. Niet alleen bij De Koning, maar ook bij meerdere collega-kwekers in 's-Gravenzande. 'Het is allemaal niet zo mooi in het Westland.'Met een helikopter en met honden zocht de politie naar een 17-jarige jongen. Hij zou geprobeerd hebben snackbar Mercurius in Sassenheim te overvallen. Volgens de politie is er niks buitgemaakt. De dader zou blank, slank en in het zwart gekleed zijn en een grijze bivakmuts hebben gedragen.62 regiogenoten zijn uitverkoren. Zij mogen tijdens Prinsjesdag een erehaag vormen op de route van de Glazen Koets. De gelukkigen zijn twintig Noordwijkerhoutse muzikanten, 22 (De) Koning geheten inwoners van Kaag en Braassem en twintig Waddinxveense scouts. Voor veel vrouwen draait Prinsjesdag echter maar om één ding: de hoedjes. Soms zelfs tot huilens toe ...Het Rode Kruis en de Nationale Publieke Omroep houden vandaag een actiedag om geld in te zamelen voor de slachtoffers van orkaan Irma op het eiland Sint Maarten. Ook wij van Omroep West dragen bij. De hele dag besteden we op Radio West aandacht aan de actie. Ga jij ook iets doen om geld in te zamelen? Mail ons: redactie@omroepwest.nl Af en toe zon, maar er blijft kans op een bui. Het wordt 15 tot 16 graden.TV West Sport trapt het sportweekend af op vrijdagavond! Met wekelijks een vooruitblik op de wedstrijd van ADO Den Haag en een voorproefje van het topamateurvoetbal dat in het weekend op het programma staat. Ook veel prominente gasten in de studio en reportages en portretten uit de regionale sportwereld.