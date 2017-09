Bejaarde vrouw in woning overvallen

Foto: Regio15

ZOETERMEER - In Zoetermeer is in de nacht van donderdag op vrijdag een 90-jarige bewoonster gewond geraakt bij een overval in haar huis. Ze is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De overval gebeurde in de Antoon Coolenhove in Zoetermeer, vlakbij het centrum. De politie heeft in de woning sporenonderzoek gedaan.



Voor zover bekend is er nog niemand opgepakt voor de overval. Ook over de buit is niets bekend.