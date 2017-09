Kom in actie voor Sint-Maarten!

DEN HAAG - Nederland helpt Sint-Maarten, dat is de naam van de landelijke actie om de bewoners van het door orkaan Irma getroffen eiland te helpen. Minister Plasterk opende de actie vrijdagmorgen om 6.15 uur. Omroep West besteedt de hele dag aandacht aan regionale acties om geld in te zamelen.

Sint-Maarten werd 6 september vol getroffen door de verwoestende orkaan Irma, het was de zwaarste orkaan die ooit in het Caraibisch gebied werd waargenomen. Er werden windsnelheden gemeten van 350 kilometer per uur.Het eiland kreeg de volle laag. De verwoestingen zijn enorm. Schoon drinkwater is schaars, er is weinig eten en veel mensen hebben geen fatsoenlijk dak meer boven hun hoofd.Overal in Nederland worden hulpacties op touw gezet. Omroep West-verslaggever Nicolette Krul bezoekt vrijdag initiatieven bij ons in de buurt. Zo gaat ze langs bij De Willemsvaart. Die organiseert boottochten van Den Haag CS naar de kust en terug. De opbrengst gaat naar giro 5125. Ook gaat Nicolette langs bij de bekende jazz-muzikant Ronald Snijders uit Delft. Hij schreef een lied voor Sint-Maarten.Het gaat erom zo veel mogelijk geld in te zamelen. Daarvoor is het landelijke gironummer 5125 geopend. Wat gebeurt er met al dat geld? Een voorbeeld: een jerrycan met tien liter vers water kost € 2,50, voor €15 koop je een stevig dekzeil, mensen die alles zijn kwijtgeraakt kunnen weer koken met een keukenset voor vijf personen, maar daarvoor is wel €25,- nodig.Daarom wordt dus geld ingezameld. Doneer op giro 5125 van het Rode Kruis. Heb je zelf een leuke actie waarmee je geld inzamelt voor het getroffen eiland? Bel dan 070-3905454 en vertel erover op 89.3FM Radio West.