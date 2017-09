Geen modellen, maar politici lopen modeshow op PrinsjesHatwalk

DEN HAAG - Een keer geen modellen, maar politici lopen over de catwalk tijdens de jaarlijkse PrinsjesHatwalk op het Lange Voorhout in Den Haag. Zes vrouwelijke Kamerleden showen zaterdag de hoeden die ze vorig jaar tijdens Prinsjesdag droegen.

Fleur Agema (PVV), Vera Bergkamp (D66), Ockje Tellegen (VVD), Carla Dik-Faber (ChristenUnie), Ingrid de Caluwé (VVD), Fatma Koşer Kaya (D66) verschijnen allemaal op de catwalk. Ook de vrouw van demissionair minister Ronald Plasterk, Els Plasterk-Beumer, zet tijdens de PrinsjesHatwalk haar hoedje van vorig jaar weer op haar hoofd.De hoedenshow is onderdeel van het Prinsjesfestival in Den Haag, dat in de dagen voor Prinsjesdag wordt gehouden. Naast de Hatwalk is er ook een PrinsjesMarkt op het Lange Voorhout. Het Prinsjesfestival is dit jaar voor de vijfde keer en duurt nog tot en met dinsdag.Naast de ronde met Prinsjesdaghoeden bestaat de PrinsjesHatwalk nog uit drie andere rondes. Er is een ontwerpwedstrijd voor studenten, met als thema: Hoeden met Stijl, a touch of red, yellow and blue, voor het vieren van het Mondriaanjaar.Daarnaast mogen vier jonge beginnende ontwerpers drie hoeden van hun collectie laten zien. Ook is er een ronde met professionele hoedenmakers die een kraam hebben op de PrinsjesMarkt. Die hoeden worden wel door modellen geshowd. De Hatwalk begint om 15.00 uur voor het museum Escher in het Paleis.