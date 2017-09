Vertraging trams in Den Haag door stroomstoring en kapotte Laakbrug

Defect aan Laakbrug | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Het verkeer in Den Haag had vrijdagochtend last van een defect aan de Laakbrug tussen de Goudriaankade en de Neherkade. Tramlijnen 1, 12, 16, 17 en 9 reden lange tijd met een flinke vertraging. Vier van die trams hadden in het centrum ook vertraging door een stroomstoring.





Stroomstoring



Trams 1, 16, 17 en 9 liepen ook in het centrum vertraging op. Door de kapotte Laakbrug konden de trams niet verder en stonden ze stil bij Schedeldoekshaven. Maar het stroomnetwerk kon die file van trams niet aan, waardoor er een stroomstoring onstond. De vier trams rijden sinds 11.15 uur weer de gebruikelijke route.









Tramreizigers en bus 18 en 26 hadden met meer dan een uur vertraging te maken. Naast het openbaar vervoer kon ook het overige verkeer niet over de brug heen. Voetgangers en fietsers die niet konden wachten gingen onder de slagbomen door.