Voorbeschouwing ADO - Ajax: Groenendijk twijfelt tussen Hooi en Kishna

ADO-trainer Fons Groenendijk doet nog wat schimmig over de invulling van zijn linkeraanvaller. Hij is tevreden over Elson Hooi, die tegen Willem II een goede wedstrijd speelde aan de linkerkant, maar ziet ook dat Kishna steeds fiiter wordt. Afgaande op de hesjes tijdens de vrijdagtraining start Hooi tegen Ajax.'Ik verwacht niet dat Ajax speelt zoals vorige week tegen PEC Zwolle. Wat ik wel verwacht? Ik heb er een idee over, maar dat is aan Marcel Keizer. Ik kijk naar mijn eigen ploeg. Hoe ze ook komen, wij zijn er op voorbereid.'Vorig seizoen verloor ADO Den Haag in eigen huis met 2-0 van Ajax. De Amsterdamse doelpunten werden toen gemaakt door Davy Klaassen en Bertrand Traoré. De laatste overwinning dateert van 20 maart 2011.De wedstrijden tussen ADO Den Haag en Ajax zijn nooit saai. Zo brak Robert Zwinkels seizoenen geleden zijn elleboog en moest vervangen worden door Barry Ditewig. Toen laatstgenoemde kort na zijn invalbeurt een rode kaart kreeg, trok middenvelder Ricky van der Bergh de handschoenen aan.De wedstrijd tussen ADO Den Haag en Ajax is zondagmiddag live te volgen op 89.3 Radio West. Ook via onze sociale mediakanelen volgt Omroep West de wedstrijd van het jaar.