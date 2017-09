Met spelers als Beugelsdijk, Wilfried Kanon, Lex Immers en Bjorn Johnsen heeft ADO Den Haag genoeg grote spelers die ‘de beuk’ er in kunnen gooien. ‘We hebben een fysieke ploeg en ik denk dat dat ook de enige mogelijkheid is om Ajax te bestrijden. We moeten ze niet laten voetballen, want dan wordt het een lastig verhaal’, aldus Beugelsdijk die tijdens zijn debuutwedstrijd in 2011 tegen Ajax nog scoorde.Kijk hieronder het interview met Beugelsdijk. Die ook praat over zijn komende tegenstanders; Dolberg en Huntelaar.