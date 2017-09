Demonstratie Ajax-supporters gaat niet door

DEN HAAG - Supporters van Ajax gaan zondag niet demonstreren rond de wedstrijd ADO-Ajax. Dat meldt de supportersvereniging AFCA op de Facebookpagina. Volgens de supporters gaat er serieus gesproken worden over het het meenemen van Ajax-supporters naar uitwedstrijden van ADO Den Haag.

Daarmee is volgens de AFCA het doel bereikt en is de demonstratie niet meer nodig. De demonstratie zou zondag worden gehouden op de Koekamp bij het Malieveld.De supportersclub zou van de Ajax-directie hebben gehoord dat er gesprekken komen tussen burgemeester Krikke van Den Haag, ADO Den Haag en de KNVB. Die toezegging zou zwart op wit staan.Burgemeester Krikke van Den Haag zei vorige week bij Omroep West dat ze de verhoudingen wil normaliseren tussen beide clubs, liefst al voor het seizoen 2018-2019. Hierover heeft ze gebeld met Edwin van der Sar van Ajax en Mattijs Manders van ADO Den Haag.Nu zijn volgens de gemeente eerst de clubs en de supportersverengingen aan zet. Als zij eruit komen, wordt bekeken hoe de 'normalisatie' bestuurlijk in een vat gegoten moet worden.De AFCA benadrukt dat de demonstratie van zondag is uitgesteld. De supporters zeggen dat ze 'erop zullen toezien dat de betrokkenen zich houden aan de gemaakte toezeggingen. Mocht dat niet gebeuren, zullen wij alsnog gaan demonstreren in Den Haag', staat op de Facebookpagina