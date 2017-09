Vrouw (78) overvallen in Zoetermeerse flat

Foto: John van der Tol

ZOETERMEER - Een 78-jarige vrouw is dinsdagavond in haar appartement aan het Zalkerbos in Zoetermeer overvallen. De politie ging in eerste instantie niet uit van een overval, maar uit onderzoek blijkt dat er spullen uit de woning zijn gestolen.





De politie zoekt getuigen die iets verdachts hebben gezien.



De politie kreeg dinsdag tussen 18.00 en 20.30 uur de melding dat de bewoonster van het appartement op de zesde etage gewond was aangetroffen. De vrouw was door meerdere personen mishandeld. Zij raakte daarbij gewond aan haar gezicht.De politie zoekt getuigen die iets verdachts hebben gezien.