Roy Stroeve: 'ADO - Ajax in 2004 hoort bij mijn mooiste momenten'

Roy Stroeve in het shirt van ADO tegen Ajax (foto: ANP)

DEN HAAG - ADO Den Haag speelt zondag de wedstrijd van het jaar tegen Ajax. De geschiedenis van de duels tussen deze twee ploegen staat bol van de mooie momenten. De editie uit 2004, toen ADO een 3-0 achterstand wegwerkte en terugkwam tot 3-3, staat bij Roy Stroeve in zijn geheugen gegrift. 'De bal kwam toevallig op mijn hoofd', glimlacht de aanvallende middenvelder, die toen de gelijkmaker scoorde.

De inmiddels 40-jarige Stroeve speelde vier jaar bij ADO en maakte in die periode veel mooie momenten mee. De titel in de eerste divisie, een fantastische hakbal achter zijn standbeen tegen De Graafschap en de gelijkmaker tegen Ajax behoren tot zijn top-drie.



Een keuze kan hij niet maken. Als Stroeve de wedstrijd tegen Ajax nog een keer terugkijkt geniet hij met volle teugen. 'Na de 3-3 zie je wel de ontlading. Mooi dat publiek. Dit is wel supergaaf om terug te zien.'



Verwachting



