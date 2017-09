3.000 verkeersslachtoffers per jaar: tijd voor een actieweek

Foto: Regio15

DEN HAAG - Om het aantal slachtoffers in het verkeer flink terug te brengen begint zaterdag de themaweek 'Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers'. Het initiatief komt onder andere van het regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland en de Provincie.

Volgens die organisaties vallen ieder jaar meer dan 3.000 verkeersslachtoffers. Vaak komt dat doordat mensen zitten te appen en te bellen in het verkeer, fietsen zonder licht of gewoon te hard rijden.



Tijdens de themaweek zijn er allerlei activiteiten die het gedrag van mensen moeten veranderen: scholen kunnen een verkeersveiligheidslabel krijgen, er zijn cursussen voor scootmobielrijders en scholieren en jonge automobilisten kunnen praktijklessen doen.



Kom op de fiets of lopend



Verschillende scholen roepen hun leerlingen, ouders of verzorgers op om 21 september met de fiets of lopend naar school te komen.