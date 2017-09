NIEUWERBRUG - Op de A12 tussen Nieuwerbrug en Gouda waren vrijdagmiddag in de richting van Den Haag twee rijstroken dicht. De vertraging was ruim een half uur, meldde de ANWB.

Volgens Rijkswaterstaat is er een ongeluk gebeurd. Een bergingsbedrijf was aanwezig om de betrokken voertuigen van de rijbaan te halen. Of er gewonden bij het ongeval zijn gevallen is niet bekend.