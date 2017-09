Ajaxfans blij met gesprekken over wedstrijden bij ADO: 'Uitsupporters horen bij voetbal'

DEN HAAG - Ajax gaat in gesprek met ADO Den Haag over het toelaten van uitsupporters, dat zegt de woordvoerder van Ajax. Dat moet binnen een paar weken gebeuren. Een groep Ajaxfans wilde dat zondag afdwingen met een demonstratie op de Koekamp in Den Haag. Maar met de toezeggingen dat er gesprekken gevoerd gaan worden over het toelaten van de uitsupporters, is dat protest van de baan.

Voorzitter Sander Huisman van supportersclub AFCA is blij met de toezeggingen. Op den duur zullen ook de supporterscoördinatoren van de clubs met elkaar in gesprek gaan. 'Op die manier hebben we ook onze relatie met FC Utrecht hersteld', zegt Huisman.Huisman is niet bang dat er uiteindelijk toch niets komt van de plannen. 'Wij hebben tot nu toe vaker afspraken kunnen maken op dit gebied. We zijn niet achterlijk en willen de instanties houden aan de beloftes die ze hebben gedaan.' Huisman heeft het dan over de gemeente Den Haag, ADO Den Haag en de KNVB. 'Daar kwam de toezegging vandaan.'De supportersclub snapt dat er bij sommige supporters in Den Haag nog oud zeer zit over de bestorming van het supportershome van ADO in het Zuiderpark in 2006. Toch hoopt de voorzitter uiteindelijk ook met de supporters van ADO om tafel te gaan 'om elkaar eens recht in de ogen te kijken'. Hij voegt nog toe: 'Het is geen 2006 meer, het is 2017. Voetbal hoort met uitsupporters. We hebben ook veel positieve geluiden gehoord van supporters die zeggen dat we welkom zijn. Wij zijn er klaar voor.'