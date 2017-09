Meldpunt Lerarentekort: wat zijn jouw ervaringen in het basisonderwijs?

Archieffoto

REGIO - In het basisonderwijs dreigen grote problemen. Te weinig mensen kiezen ervoor om voor de klas te staan en daardoor dreigt het lerarentekort flink op te lopen. Op donderdag 5 oktober leggen leraren in het basisonderwijs daarom het werk neer en komen naar Den Haag om actie te voeren voor een beter salaris en een lagere werkdruk. Wij openen in aanloop naar de demonstratie in het Haagse Zuiderpark een Meldpunt Lerarentekort.





De onderstaande vragenlijst is bedoeld voor ouders. Ben je leraar of schoolbestuurder? Vul dan hier de vragenlijst in!



Wat zijn jouw ervaringen als ouder, leerkracht, schoolbestuurder of andere betrokkene? Ben je als ouder weleens geconfronteerd met kinderen die naar huis werden gestuurd omdat er geen leraar beschikbaar was? Heb je als docent last van overvolle klassen? En waar loop je als schooldirecteur tegenaan? Laat het ons weten en deel je ervaringen op het Meldpunt Lerarentekort. Wij proberen het probleem in onze regio zo goed mogelijk in kaart te brengen.