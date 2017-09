Jongeren debatteren net zo heftig als volwassenen op Kleine Prinsjesdag

DEN HAAG - Prinsjesdag moet nog komen, maar vrijdag werd er al flink op los gedebatteerd in de Ridderzaal in Den Haag. UNICEF hield daar de Kleine Prinsjesdag. Jongeren kregen de gelegenheid om aan elkaar en aan Kamerleden duidelijk te maken wat zij vinden van de situatie van kwetsbare kinderen en jongeren.

Net als bij de 'echte' debatten ging het er soms heftig aan toe. De koningin was er ook bij. Niet Máxima, maar de 14-jarige Sann Leisink uit Zwolle. Zij was eerder de winnares van een debattoernooi en mag zich daarom een jaar lang Koningin van de Jeugd noemen.Bij de debatwedstrijden is gestreden om de felbegeerde beker Beste Jongerendebaters. Die ging naar leerlingen van het Stedelijk Gymnasium in Utrecht.