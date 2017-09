Kinderen van 4 en 6 zien hoe moeder wordt doodgestoken: 'Papa heeft mama geslagen en gesneden'

RIJSWIJK - Op 14 juli 2016 gaat het helemaal mis in een huis op de Professor Quacklaan in Rijswijk. Abdelmajid I. steekt zijn vrouw Albina (38) dood in hun keuken. Hun zoontjes van 4 en 6 jaar zitten in de woonkamer en horen hun moeder gillen. 'Papa heeft mama geslagen en gesneden', vertelt de oudste later aan een hulpverlener.

Abdelmajid I. (46) is een kleine man, geboren in Irak. Zijn zaak wordt vrijdag inhoudelijk behandeld in de rechtbank. De drie kinderen van het stel (6, 4 en 1 jaar) zijn inmiddels bij familie van Albina in Rusland. De belangen van de kinderen worden behartigd door een advocate die namens hen een verklaring voorleest.'Toen de politie het huis binnenkwam op 14 juli zat de oudste zoon (6) aan de tafel in de woonkamer te kleuren. Het leek alsof hij niet merkte wat er om hem heen gebeurde', vertelt de advocate aan de rechter. 'Toen de agent vroeg waar de andere kinderen waren, wees hij naar de bank. Achter de bank zat een jongetje verstopt. Hij had een gordijn om zich heen geslagen.' De baby -net 1 jaar- lag boven te slapen.De kinderen worden meegenomen en in een pleeggezin geplaatst. Daar blijkt dat ze van alles hebben meegekregen van de dodelijke steekpartij. 'Ik hoorde mama schreeuwen. Ik liep naar de keukendeur en zag dat papa mama sloeg. Mijn papa zei dat ik niet binnen mocht komen', vertelt de oudste. Ze dromen van de steekpartij: 'Mama gilt, maar papa helpt haar niet.'Volgens een psycholoog hebben de jongens van 4 en 6 jaar een trauma opgelopen. De baby kreeg nog borstvoeding en is wekenlang van slag. De advocate van de kinderen eist voor ieder kind 15.000 euro smartegeld. 'Het is onduidelijk hoe ze hier later uit zullen komen, hoeveel last ze hiervan houden.' Het Openbaar Ministerie vindt het een redelijk bedrag.Abdelmajid huilt tijdens het betoog van de advocate. Daarna zegt hij: 'Wat ik heb gedaan is waanzinnig. Ik moet behandeld worden.' Daar zijn dekundigen het mee eens. Ze vinden de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar. Het Openbaar MInisterie eist 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging . De rechter doet over twee weken uitspraak.