's-Gravenzande komt bij van vernietigende windhoos

Schade wordt opgeruimd

'S-GRAVENZANDE - Een exact bedrag is nog niet bekend, maar duidelijk is dat de krachtige windhoos donderdagmiddag voor duizenden euro's aan schade heeft veroorzaakt. Tientallen huizen zijn de dupe. Vandaag stond in het teken van één ding: opruimen.

Robbert Nutbey woont aan de Brederolaan in 's-Gravenzande en kan zijn ogen nog steeds niet geloven. 'Het begon ineens hard te waaien, dus ik probeerde het raam in de slaapkamer dicht te trekken. Ik kreeg 'm bijna niet dicht. En toen ik in de tuin keek, wist ik niet wat ik zag.'



'Alle potten en tuinmeubelen werden een meter of twee opgetild en draaiden rond in de tuin. Het leek wel als in de film. Zelfs de hele zware betonnen plantenpotten stegen op. Die kan je normaal gesproken met z'n tweeën al bijna niet tillen.'



Puin



Nog geen minuut later was zijn tuin één grote ravage. 'Vandaag is de verzekeraar langsgeweest en de schade opgemaakt', vertelt Nutbey. 'Hoeveel schade wij hebben, weten we nog niet. Waarschijnlijk een duizenden euro's.



De hele dag is er opgeruimd. Alleen al uit de tuin van Nutbey zijn zeven grote zakken puin gekomen.