Wie leert Joy Mexicaans koken?

DEN HAAG - Joy de Graaf is al maanden bezig om iemand te vinden die haar Mexicaans kan leren koken. SuperDebby kan misschien wel helpen.

Geschreven door Redactie SuperDebby

Joy zocht bij boekhandel Paagman naar boeken en op internet. En ze zoekt de ouderwetse originele ingredienten, niet wat we hier in Nederland maken. Joy heeft in Mexico gereisd en is verliefd geworden op het land en de smaken.



De Mexicaanse keuken heeft zijn oorsprong is een combinartie van de Azteekse en Spaanse keuken. Ingrediënten als maïs, tomaten, bonen, pepers en paprika zorgen voor kleurrijke, geurige gerechten zoals tortilla's, quesadilla's en taco's.



Wie kent een Mexicaanse kok of een Mexicaanse amateurkok die Joy's wens in vervulling kan laten gaan? Laat het ons weten! Superdebby@omroepwest.nl