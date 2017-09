Steun voor waterrijke woningbouw in Alphense polder

ALPHEN AAN DEN RIJN - Woningen bouwen in de polders rond Alphen aan den Rijn en delen van de weilanden onder laten lopen met water. Dat zou zomaar eens na 2020 kunnen gaan gebeuren. De gemeenteraad is in ieder geval in meerderheid enthousiast. Dat meldt mediapartner Studio Alphen.

In 2025 is Alphen volgens wethouder Gerard van As (Nieuw Elan) volgebouwd. Om jongeren toch de mogelijkheid te bieden in de stad te blijven wonen, moet gezocht worden naar andere plekken om huizen te kunnen bouwen.De belangrijkste optie is de Gnephoek, waar volgens Van As een wijk zou kunnen verrijzen met ruimte voor maximaal 10.000 woningen. Maar er zijn meer opties. Met name in Alphen-Noord en Alphen-Oost. Vanwege de milieutechnische belemmeringen die containerhaven Alpherium en sloopbedrijf Vlasman met zich meebrengen, kan er niet gebouwd worden langs de Steekterweg.Een onderzoeksbureau dat in opdracht van de gemeente Alphen de woningbouwlocaties onderzocht, adviseert om het water te omarmen. ‘Deze regio heeft veel last van bodemdaling. Ieder jaar zakt de grond zo’n twee centimeter. Dat zorgt voor schade aan huizen, riolen en infrastructuur. Daarnaast wordt er veel gepompt om de polders droog te houden’, meldt onderzoeker Gijs van den Boomen. ‘Omarm het water dus. Geen traditionele bouw met een zwaar zandpakket onder woningen, maar water tussen de woningen.’Het bureau ziet ook een verbinding van de Nieuwkoopse Plassen via Alphem met het Braassemermeer wel zitten. Met dit plan komen er geen 10.000 huizen in de Gnephoek, maar maximaal 4500. Aangevuld met de andere potentiële locaties zouden er bijna 8800 woningen gebouwd kunnen worden aan de randen van Alphen. ‘Onze eerste prioriteit is inbreiden (bouwen binnen de bestaande bebouwing, red.) en bedrijventerreinen transformeren tot woningen. Daarna gaat dit pas een rol spelen. Maar we moeten nu ons huiswerk doen daarvoor’, meldt Van As.Een meerderheid van de gemeenteraad zal instemmen met dit voorstel, zo is verwachting. ‘Wij hebben keihard behoefte aan nieuwe woningen’, zegt Bas Wienbeld (VVD). ‘Een vloeiend verloop van bebouwing met natuurlandschap. Daar kunnen wij ons in vinden’, laat SGP’er Hans Goedegebuure weten. En: ‘We kunnen hier groen wonen. Dat gun ik onze inwoners’, voegt Jos Ensing (CDA) toe.Toch is er ook tegenstand. ‘Ik mis groeiscenario’s. Hoe groot is de behoefte aan woningen na 2025?’, vragen Henk Goes (PvdA) en Marijke Kottenhagen (GroenLinks) zich af. Wil Verschuur van Beter Alphen deelt die mening. Volgens haar is nieuwbouw niet nodig: ‘De polders zijn nodig om het water weg te laten lopen. Als we de polders volbouwen, waar moet dan het water heen?’ Volgens Harre van der Nat (SP) neemt de bevolkingsgroei na 2030 af. ‘Dus in hoeverre gaan we die stenen werpen in de polders?’