Meer toegangsverboden in Hofbad dan in Zuiderparkbad

Het Hofbad in Ypenburg. (Foto: Archief)

DEN HAAG - In het Haagse Hofbad zijn in de eerste acht maanden van dit jaar verhoudingsgewijs meer mensen de toegang tot het zwembad ontzegd dan in het Zuiderparkbad. Dat blijkt uit cijfers die wethouder Rabin Baldewsingh aan de commissie Samenleving heeft gestuurd. Ook zijn er in het Ypenburgse zwembad meer incidenten voorgekomen dan in het Zuiderparkbad.





Vanaf aankomende maandag is iedereen van 14 jaar en ouder verplicht om een speciale zwempas te laten zien als zij in één van de Haagse zwembaden willen gaan zwemmen. De zwempas vervangt



Hofbad



Opvallend genoeg zijn er verhoudingsgewijs meer ontzeggingen op het totaal aantal bezoekers van het Hofbad dan die van het Zuiderparkbad.



In totaal gaat het bij het Hofbad om 41 ontzeggingen in de eerste acht maanden van dit jaar. Bij het Zuiderparkbad zijn gaat het om 21 ontzeggingen. Toch kwam het laatsgenoemde zwembad eerder dit jaar



Extra personeel





De gemeente Den Haag zet vanaf maandag extra personeel in bij de zwembaden om iedereen een zwempas te kunnen uitreiken. De gemeente onderzoekt of er voor het eind van het jaar toegangspoortjes in alle Haagse zwembaden komen te staan, liet een woordvoerder van de gemeente eerder al weten.



