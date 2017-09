Schevenings kunstgras bezwijkt onder hevige regenval

DEN HAAG - De thuiswedstrijd van SVV Scheveningen tegen ASWH in de Derde Divisie gaat zaterdagavond niet door. De hevige regenval van de afgelopen dagen heeft er voor gezorgd dat het kunstgras van de Scheveningers onbespeelbaar is. Dat meldt Haaglanden Voetbal.

Door de hevige regenval zouden de korrels op het kunstgrasveld omhoog zijn gestuwd. Een flink deel van de korrels zou nu aan één kant van het veld liggen. En dat kan niet meer op tijd hersteld worden voor de wedstrijd tegen ASWH, aldusScheveningen heeft in ieder geval een belangrijke week voor de boeg. Aankomende woensdag speelt de ploeg van trainer John Blok in het Cars Jeans Stadion tegen Ajax in de eerste ronde van de KNVB beker