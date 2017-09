Bewoners Sint-Maarten blij met Zoetermeers reddingsteam: 'we krijgen zelfs applaus'

ZOETERMEER - Orkaan Irma heeft een spoor van vernieling achtergelaten op Sint-Maarten. 'Het is een enorme ravage. Woningen en hotels liggen in puin en er liggen palen op de weg.' Dat zegt Thomas Arling in Studio Haagsche Bluf op Radio West. Hij maakt deel uit van het Urban Search And Rescue-team (USAR) uit Zoetermeer, dat noodhulp biedt aan de bewoners van het eiland.

Een groep van 59 mensen vertrok maandag naar Sint-Maarten om noodhulp te bieden. De hulpverleners werken in het dagelijksleven bij de brandweer, defensie of politie. Bij rampen worden ze op vrijwillige basis ingezet voor de eerste noodhulp. Thomas Arling is normaal woordvoerder van de landelijke politie, maar doet nu de woordvoering vanuit Sint-Maarten.Een groot probleem dat USAR tegenkomt, zijn omgevallen elektriciteitspalen. 'Er zit geen stroom meer op, maar dat levert natuurlijk wel gevaarlijke situaties op. Zeker in de avonduren is het hartstikke donker hier. Dan zie je ze niet liggen.' De bewoners van Sint-Maarten reageren enthousiast op de hulp. 'Als we zo'n paal weghalen wordt er zelfs geklapt. Mensen zijn ontzettend vriendelijk.'Er wordt vrijdag geld ingezameld voor Sint-Maarten . De teller van de landelijke actie staat stond om 18.00 uur op 7,3 miljoen euro. Het geld is hard nodig, zegt Aling. 'Er is enorm veel vernield en het zal nog ontzettend lang duren voordat hier weer de normale situatie is teruggekeerd.'