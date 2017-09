De Bakker opent Daviscup met verlies tegen Tsjechië

Foto: Twitter (@TheHagueOpen)

DEN HAAG - De tennissers van Tsjechië hebben vrijdag in Den Haag in het Daviscupduel met Nederland een 1-0-voorsprong genomen. Jiri Vesely, bij afwezigheid van Tomas Berdych de nummer één van zijn land, had wel vijf sets nodig tegen Thiemo de Bakker: 4-6 6-3 4-6 6-3 6-4.





De Bakker pepte zichzelf op en haalde na een vroege break, opnieuw gevolgd door een ingeleverde opslag, op 5-4 bij een tweede breakkans de set binnen met een dropshot. Een break in de derde game was doorslaggevend in de vierde set, waarna De Bakker de vijfde set begon met het wegwerken van vijf breakpoints maar het bij de zesde toch raak was voor Vesely. De Bakker bleef knokken, brak bij 1-4 na nog een verloren opslag, nog een keer terug maar tot een stunt kwam het niet.



