'Geen late abortussen bij klinieken Casa'

DEN HAAG - De abortusklinieken van Stichting Casa kunnen op dit moment geen late abortussen uitvoeren. Dat meldden de website Follow the Money (FTM) en radioprogramma Argos op basis van gezamenlijk onderzoek. De Stichting Casa, die onder meer abortusklinieken in Leiden en Dan Haag heeft, kwam eerder deze week in opspraak vanwege financiële problemen.





De koepelorganisatie waaronder de Stichting Casa Klinieken valt, ging vorige maand failliet. De stichting viel hier buiten, maar het personeel van de abortusklinieken was wel in dienst van de failliete organisatie. De medewerkers verloren hun baan en er wordt nu nieuw personeel aangenomen. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid heeft de klinieken





Het gaat om zwangerschapsonderbrekingen vanaf 18 weken, melden Argos en FTM. Deze behandelingen kunnen bij de klinieken niet meer worden uitgevoerd, omdat de drie artsen bij Casa die dat mogen doen, op non-actief zouden staan of zich ziek hebben gemeld.