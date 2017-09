Parkeerboetes bij Leidse school vallen verkeerd bij ouders

LEIDEN - Grote verontwaardiging in Leiden over een parkeerboete bij een school. Een moeder haalde haar kind op bij de Leidse Lorentzschool en vond bij terugkomst een prent van 99 euro, omdat ze fout geparkeerd stond. Die fout erkent ze, maar toch vindt ze de boete onredelijk. Een berichtje erover op Facebook levert een stortvloed aan reacties op, meldt onze mediapartner Unity.

'In eerste instantie dacht ik: 'Jeetje wat dom.' Ik had dit toch kunnen zien?', zegt Lilian Pot. Ze had in de haast en tijdens een hoosbui niet gezien dat ze parkeerde op een plek waar je elektrische auto's kan opladen. En dat mag niet.'Maar later zag ik allemaal geëmotioneerde mensen die hier ook een boete hadden gekregen. Het stormde als een gek buiten. Dit is gewoon niet mijn Leiden. Zo ga je toch niet met mensen om?' Volgens Pot liepen er vijf buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) rond de school waar ze parkeerde. Die ligt in een gebied aan de rand van het centrum waar het betaald parkeren nog niet zo lang geleden is ingevoerd. En dus wordt er flink gesurveilleerd door de dienst parkeerbeheer.CDA-raadslid Joost Blijie mengt zich ook in de discussie op Facebook. Hij schrijft: 'Wildplakken, straatvuil, fietsen in voetgangersgebieden, overlast, colportage, weesfietsen, we laten het allemaal gebeuren, maar o wee als u uw kind ophaalt bij school. Dan mag u aftikken. Sorry, Lilian Pot.' Het raadslid zou graag zien dat de menselijke maat weer terugkomt als het om parkeren gaat.De directeur van de Lorentzschool begrijpt de frustratie van veel ouders ook wel, maar snapt ook dat er gehandhaafd moet worden, zo liet hij weten.Vrijdagavond kwam de gemeente Leiden met een antwoord. 'Natuurlijk vindt niemand het leuk om een boete te krijgen.', zegt een woordvoerder van de gemeente. 'Maar regels zijn er niet voor niks. Veelal hebben regels als doel de stad veilig en leefbaar te houden. Foutparkeerders veroorzaken veel ergernis en overlast, mede daarom handhaven we ook zo goed mogelijk.'