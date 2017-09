A4 volledig afgesloten na aanrijding tussen vrachtwagen en persoon

(Foto: Regio15)

RIJSWIJK - Op de A4 ter hoogte van de afslag Rijswijk/Delft is vrijdagavond een persoon aangereden door een vrachtwagen. Mogelijk is de persoon hierbij om het leven gekomen. De A4 in de richting van Rotterdam is volledig afgesloten. De politie is bezig met een groot onderzoek op de snelweg.

Later meer.